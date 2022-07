Corsi di primo soccorso per rider, Deliveroo estende impegno

Deliveroo estende il suo impegno a favore dei rider con cui collabora e delle città in cui opera. Dopo Milano e Roma, la piattaforma leader dell’online food delivery, insieme alla Croce Rossa Italiana, lancia i corsi di primo soccorso anche a Cagliari, Firenze e Torino. Le sessioni formative spiegheranno come affrontare traumi, malori, ferite, emorragie, come effettuare la corretta chiamata al 118 / NUE 112 per la giusta attivazione della catena di soccorso e come praticare le manovre di BLS (Basic Life Support). I corsi - a cui i rider potranno partecipare su base volontaria - sono parte dell'impegno di Deliveroo per sostenere i territori e le comunità in cui è presente. Sempre a luglio, a Roma, è in programma la seconda sessione formativa.