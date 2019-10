Arrivano freddo e piogge? Ecco perché sale la voglia di spaghetti

Si abbassano le temperature e cambia “l’umore gastronomico” per quasi 8 italiani su 10. E se piove? la voglia di pizza e spaghetti sul divano se la batte alla pari con la tavolata insieme agli amici. A rivelarlo una ricerca di Deliveroo (servizio di cibo a domicilio) condotta in collaborazione con Doxa che ha indagato sul rapporto tra quando mangiamo e le condizioni del tempo.

Arriva la stagione invernale, il caldo lascia il passo al freddo e alla pioggia e cambia anche il nostro modo di approcciarci al cibo. La ricerca ha messo in evidenza come i gusti e le scelte cambiano a seconda del meteo, cosa di preferisce mangiare e quali sono i mood e le sensazioni più ricorrenti quando al bel tempo subentrano giornate più grigie e temperature più rigide. Secondo la ricerca di Deliveroo infatti, gli italiani per il 77% dichiarano che la scelta del cibo è influenzata dalle condizioni del tempo (solo il 5% dice di non esserlo).

Ed è decisamente il freddo il fenomeno metereologico che incide maggiormente sulle scelte di cosa mangiare - lo sostiene il 30% degli intervistati, soprattutto tra le donne 33% - seguito a poca distanza dal caldo e dalla pioggia rispettivamente 25% e 24%. Più staccati il sole (10%). la neve (8%) e il vento (3%).



Quando piove? Non si rinuncia a spaghetti al pomodoro, pizza e frutta colorata, (non verrebbe in mente di mangiare questi cibi solo al 12% degli intervistati) per tenere alto l’umore. Per questo motivo, quello che viene meno in mente di mangiare sono sushi (38%), gelato (36%) e il pesce (17%). Non è solo una questione di cibo, ma anche di come si preferisce gustarlo: in una giornata di pioggia e freddo la maggior parte degli italiani, il 40%, sogna la compagnia di amici e di una bella tavolata, ma quasi la stessa percentuale, il 38%, è diviso tra gli irresistibili romantici che sognano una pizza sul divano in dolce compagnia - in particolare i ragazzi tra i 15 e 24 anni (37%) - e chi sogna di ricevere a casa il proprio piatto preferito senza dover fare niente - in questo caso le donne sono decisamente più degli uomini (uomini 15%, donne 22%) ed i millennials (25-34 anni - 24%) a prediligere questa scelta. Seguono quelli che si vorrebbero ricreare l’illusione di essere ancora al mare (15%) e chi si butta a capofitto a fare una torta (8%).

