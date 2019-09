«La pizza protegge da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia», all'Italia l'Ig Nobel per l'improbabile ricerca

Pizza, che toccasana: già, perché mangiarla sembra aiuti a vivere in buona salute. L'Italia vince l'Ig Nobel 2019 per la Medicina per «aver fornito l'evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia», si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l'Università di Harvard dedicano alle ricerche che fanno «ridere ma anche riflettere». Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da epidemiologi di primo piano, rappresentati da Silvano Gallus, di Istituto Mario Negri di Milano e Università di Maastricht.

Pizza alle lumache, il piatto snob vuol diventare popolare

Roma entra nel Guinness con pizza days, ecco la festa della pizza più grande del mondo



Ultimo aggiornamento: 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA