Pasta al ristorante “finché morte non ci separi”: negli Usa con 450 euro mangi spaghetti per tutta la vita

Gli amanti di pastasciutta sono avvisati. Negli Stati Uniti d'America c’è chi offre un abbonamento al ristorante valido per tutta la vita per mangiare pasta. E' questa l'idea che è venuta a una catena di ristoranti italiani, la Olive Garden, con il Never ending pasta pass, peraltro subito esaurito.

Per soli 50 fortunati è stato venduto il giorno di Ferragosto la Lifetime Pasta Pass, una card che consente di poter mangiare piatti di pasta, zuppa, insalate e grissini illimitati per tutta la vita.



Il pass “finché morte non ci separi” (valido nei ristoranti della catena) ha avuto un costo di 500 dollari (poco più di 450 euro) ed è stato in vendita insieme a 24.000 abbonamenti da 'all you can eat' per 9 settimane da 100 dollari.

