La rivoluzione blockchain nel campo alimentare

Per l’industria alimentare, la tracciabilità degli alimenti rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti che giungono sulle nostre tavole. Lo sa bene il Pastificio Liguori, sito in Gragnano, che ha deciso di distinguersi ulteriormente in termini di sicurezza e tutela del consumatore, introducendo per il proprio prodotto a marchio IGP la tracciabilità in blockchain, un sistema inalterabile, capace di raccogliere ed archiviare varie informazioni sulla filiera corta, per trasmetterle poi al consumatore attraverso la semplice scansione del QR Code presente sulla confezione.

Adottare la tracciabilità in blockchain significa tutelare il consumatore

Entrando nel dettaglio dal punto di vista pratico, qualsiasi consumatore può accedere facilmente alle informazioni, andando o sul sito dedicato o scansionando il codice QR presente sulla confezione, inserendo poi in entrambi i casi il numero di lotto del pack. Dopo questa facile operazione, si accederà ad una serie di interessanti informazioni tra cui: la geolocalizzazione dei campi di grano, il periodo e la quantità di grano raccolto, il molino di lavorazione, la data di consegna della semola al pastificio e la relativa quantità, il formato di pasta prodotto con quella semola, con data e lotto di produzione.

Il Pastificio Liguori conferma quindi la sua attenzione al presente, ma con forte orientamento verso il futuro:

“La blockchain è stata oggetto di molta attenzione nella nostra azienda, in quanto desideriamo sempre garantire i più alti standard per permettere ai nostri consumatori di conoscere la storia del prodotto che arriva sulle loro tavole” ha spiegato Pasquale Casillo, General Manager del Pastificio Liguori. “L’avvio del progetto ha richiesto una riorganizzazione di alcune fasi del lavoro, in particolare per quanto attiene al diretto coinvolgimento di alcuni attori della filiera. Durante questa fase, però, non abbiamo mai tralasciato l'esigenza primaria dei consumatori: accedere alle informazioni di filiera in modo semplice e completo.”

Pastificio Liguori, dove si uniscono storia, tradizione ed esperienza

Storico marchio del settore alimentare italiano, la bottega Liguori opera sin dal 1795 diventando poi Pastificio nel 1820 nella celebre sede di via Roma a Gragnano, famosa per essere l'essiccatoio naturale della pasta e divenuta presto il simbolo della genuinità e della tradizione dei prodotti della zona. Liguori, in pochi anni di attività, si è meritato il privilegio di fornire gli alimenti alla residenza reale di Quisisana, dove Re Ferdinando II di Borbone trascorreva le vacanze estive insieme alla propria corte. Il pastificio ha continuato a crescere fino a imporsi come leader del settore, diventando presto un punto di riferimento grazie alla qualità degli alimenti proposti sia Italia, sia all'estero. Da oltre duecento anni, infatti, si tramanda di generazione in generazione un know how unico e distintivo, che prende vita nelle metodologie di produzione: l’utilizzo esclusivo dei migliori grani duri del Sud Italia da filiera certificata, l’acqua proveniente dal Parco regionale dei Monti Lattari, la trafilatura al bronzo e l’essicazione lenta a basse temperature. Proprio l’essicazione è l’elemento distintivo del Metodo Liguori e prevede 9 ore certificate di essiccazione per la pasta corta e 18 ore certificate per la pasta lunga, a temperature non superiori ai 69° C.

I prodotti del Pastificio Liguori, strettamente legati alla tradizione e all'esperienza, nel 2013 sono stati premiati con la certificazione Pasta di Gragnano IGP (Indicazione Geografica Protetta), da sempre una garanzia per tutti i consumatori perché li tutela da contraffazioni e abusi, certificandone provenienza qualità.

Ecosostenibilità come filosofia aziendale

Il rispetto per l'ambiente è fondamentale per il Pastificio Liguori. La Pasta Liguori è accuratamente confezionata in un packaging certificato FSC (la certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati) e completamente riciclabile nella carta, in base a quanto definito dal sistema Aticelca 501, il punto di riferimento nel settore per valutare la riciclabilità dei prodotti della filiera della carta. Anche gli imballi secondari seguono gli stessi standard elevati, essendo anch'essi certificati FSC.

Per saperne di più sui prodotti, sulla tracciabilità della filiera Made in Italy e sulla secolare esperienza nella lavorazione della pasta del Pastificio Liguori è possibile vistare il sito internet www.pastaliguori.com