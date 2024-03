Come cuoci la pasta? Ecco quanto risparmi davvero in bolletta con questo trucco

Lunedì 18 Marzo 2024, 10:14

Ciclicamente torna in voga un trucchetto in cucina per risparmiare sulla bolletta del gas o della luce (in caso di piano cottura a induzione o elettrico): mai provata la cosiddetta cottura passiva della pasta? Il premio Nobel Giorgio Parisi ha riportato in auge l’argomento nel 2022, ma il metodo risale agli anni ’60 quando Vincenzo Agnesi, che rappresentava il più antico marchio di produttori di pasta della storia, ha messo a punto una serie di azioni per risparmiare sui consumi di acqua e gas. Come funziona la cottura passiva della pasta e quanto possiamo risparmiare? Tutti i numeri Foto: Shutterstock - Musica: Korben



