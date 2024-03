Pasta all'ubriacona, il piatto dimenticato della tradizione romana

Mercoledì 6 Marzo 2024, 12:35

La cucina romana è ricca di tradizione e storia. Carbonara, Gricia, Cacio e pepe e tanto altro ancora. Dai primi piatti ai secondi, fino ai dolci tipici. Avete mai sentito parlare di Pasta all'ubriacona? Si tratta di una pietanza fatta di pochi ingredienti semplici ma gustosi. Gli ingredienti da utilizzare sono: spaghetti, vino rosso, cipolla, grana a scaglie, basilico, pepe, sale, zucchero. In primo luogo bisogna tagliare mezza cipolla e farla dorare per due minuti in una grande padella con una noce di burro. Poi bisogna stappare il vino rosso e versarlo in padella, aggiungere il sale e il pepe e un pizzico di zucchero. Cuocere tutto a fiamma alta per 4/5 minuti fino a quando il vino inizierà a ridursi. Intanto, si consiglia di fare bollire l'acqua in una pentola che deve essere un po' salata. Poi cuocere gli spaghetti. Una volta pronti, scolarli al dente e farli saltare in padella con il vino per circa 2 minuti a fiamma viva. Mescolare il tutto con un mestolo in legno. Aggiungere, infine, le scaglie di parmigiano o il pecorino grattugiato e qualche foglia di basilico fresco.Il vino rosso per la pasta all'ubriacona è l'ingrediente principale e per questo motivo deve essere scelto nel modo giusto. Si consiglia di usare del vino tipo Barolo, Merlot, Aglianico oppure Chianti. Ognuno sceglie il vino che preferisce ma è importante che sia abbastanza corposo e dal sapore deciso. Inoltre, per avere un piatto ancora più gustoso e saporito, si consiglia di aggiungere il peperoncino tritato fino per poi farlo rosolare in padella prima di aggiungere il vino. Lo zucchero è utile per diminuire l'acidità del vino durante la cottura. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



