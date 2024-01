Pajata, sai cos'è e quale formato di pasta è perfetto per preparare il piatto romano

Martedì 16 Gennaio 2024, 16:45

Avete mai mangiato la Pajata, un piatto tipico romano citato nei film di Alberto Sordi? E' una delle pietanze che mette d'accordo un'intera città, la Capitale, dove sapore, gusto e tradizione vanno a creare qualcosa di unico e ineguagliabile. Quando si parla di Pajata si fa riferimento alla parte più alta, duodeno e digiuno, degli intestini del vitello da latte. Una volta tagliato a pezzi, coi capi annodati o legati con un filo che vanno a formare ciambelle, diventa il protagonista della cucina romana, utilizzato come condimento per la pasta. Per preparare il piatto tipico romano occorrono necessariamente i rigatoni. Il primo a dirlo fu Alberto Sordi che nel film "Un americano a Roma" affermò: "Maccherò m’hai provocato e io te distruggo: io me te magno". Gli ingredienti utili a realizzare un buon piatto di rigatoni con la Pajata sono: grasso, preferibilmente quello di prosciutto, olio d’oliva, spicchio d’aglio, sedano, cipolla e peperoncino. Una volta raggruppato tutto il necessario, prendere la pagliata a pezzi, con sale e pepe q.b., e sfumare col vino bianco. Poi aggiungere gli odori infine, versare la salsa al pomodoro, o la polpa passata al setaccio. Quando il sugo è cotto, versare i rigatoni, che intanto saranno stati cotti e scolati, aggiungere una spolverata di pecorino romano ed il piatto è fatto. La Pajata è un piatto tipico della cucina romana nato con Alberto Sordi che nel "Marchese del Grillo", nella celebre scena dell’osteria, ha definito così la pajata, all’ospite francese che la stava mangiando: “Questa è merda! È proprio merda. Merda de vitella: so’ budella” – ma quanto è buona?". La storia del condimento rimanda al popolo di Roma e al concetto di non sprecare niente. Infatti, la Pajata consiste nei tagli meno pregiati e le interiora del bovino all'epoca venivano venduti a poco ai popolani della Roma papalina e solo quello si potevano permettere di comprare. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



