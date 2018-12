Weekend dolce e croccante: a Bologna la settima edizione del "Nocciola day"

Quello dell'8 e 9 dicembre sarà un weekend dolce, profumato e croccante per chi prenderà parte al #noccioladay. L'evento, giunto alla settima edizione è organizzato dall'Associazione Nazionale Città della Nocciola che riunisce 274 Comuni dal Piemonte alla Sicilia, dove si produce prezioso piccolo frutto, si terrà a Bologna presso Fico Eataly World. Speciali ambasciatori di #noccioladay, i sindaci «corilicoli» e i tanti agricoltori italiani che quest'anno (dati Istat 2017/2018) hanno raccolto 131 mila tonnellate di nocciole in guscio.



Nella Fabbrica Italiana Contadina di Bologna si svolgerà un'intensa «due giorni» di eventi con una decina di Nocciolab gratuiti, showcooking, degustazioni, e l'analisi sensoriale delle nocciole a marchio europeo con il NoccioliAMO, coordinati dai food writer Clara e Gigi Padovani, che con Irma Brizi, direttore della Associazione Città della Nocciola e panel leader, hanno ideato la rassegna. In programma, anche un convegno economico-scientifico sulle prospettive di questa coltivazione coordinato dal direttore scientifico Duccio Caccioni.

Il pubblico potrà partecipare a un'inedita degustazione alla cieca, gratuita, delle creme gianduia a base di nocciola e cacao, e «votare» la preferita, in un contest per assegnare il riconoscimento, domenica, alla «migliore crema alle nocciole d'Italia», e degustare piatti a tema nei punti ristoro di FICO, come la carne di razza bovina piemontese allevata a nocciole. Regione ospite del #noccioladay sarà la Catalogna, con rappresentanti della Nocciola Dop di Reus e della più recente Associazione Nocciola di Brunyola (Girona): un gemellaggio che sarà festeggiato con un inedito brindisi a base di vermut e nocciole «negrita» catalane.



