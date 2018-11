Brexit, senza accordo addio al Mars: i costi aumenterebbero a dismisura

Gli inglesi potrebbero presto dire addio al Mars. E la colpa sarebbe tutta della Brexit. Una delle conseguenze del cosiddetto "no deal" potrebbe essere proprio questa, dal momento che due dei 21 ingredienti che servono per produrre la famosa barretta vengono importati dall'estero. I costi aumenterebbero a dismisura e la fabbrica di Slough, nella contea del Berkshire, non sarebbe più in grado di produrre i Mars.

Secondo i quotidiani d'oltremanica, la "Food and Drink Federation" ha già avvertito il ministro Michael Gove sulle conseguenze di un'uscita "dura" del Regno Unito dall'Unione Europea: una di queste potrebbe essere proprio l'esaurimento di tutte le scorte di Mars in due settimane di tempo. Naturalmente si tratta solo di un'ipotesi, sebbene non troppo remota secondo i media inglesi. Sarà l'astinenza da Mars a frenare la Brexit? Molto probabilmente no, ma in Inghilterra c'è chi si interroga già sul futuro della nota barretta al cioccolato e caramello.

