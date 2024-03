Venerdì 22 Marzo 2024, 07:12

Pillole di iodio contro le radiazioni nella cassetta dei farmaci, scorte di cibo e acqua per almeno 72 ore in casa, bunker anti-aerei sotto i palazzi e prove di evacuazione su larga scala. L'Europa studia il modello Finlandia per prepararsi a ogni sorta di rischio per la sicurezza: dalle minacce ibride a quelle batteriche, fino a uno scenario di guerra totale nel continente. Il piano, forse per non creare allarmismi, entra ed esce dalla conclusioni finali. Alla fine, si trova la soluzione: l'articolo è presente nel documento, ma in una sezione a sé stante, con i leader che sottolineano «la necessità imperativa» di una «preparazione militare-civile rafforzata» e di una «gestione strategica» delle crisi nel contesto dell'evoluzione del panorama delle minacce. Una base di partenza potrà essere nel piano che Helsinki aveva portato sul tavolo dei Ventisette per convincere i partner Ue che è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, non sottovalutare le intenzioni di Mosca e definire, semmai, dei piani precisi e coordinati per farsi trovare pronti di fronte alle crisi.

Il ragionamento è semplice: l'Europa non può permettersi un secondo, la pandemia che colse tutti i Paesi di sorpresa e senza gli strumenti adeguati. Insomma, è un «radicale cambio di mentalità», ragiona un diplomatico che segue il dossier. Molti governi, però, hanno fatto muro e ricordato che il tema della sicurezza è e resta di esclusiva competenza nazionale: tanto che quello che fino alla vigilia è stato il punto 18 delle conclusioni ha "ballato" per tutto il giorno, fino a tarda serata, nel documento finale. Poco cambia, tecnicismi a parte:. Toccherà alla prossima Commissione Ue, che si insedierà in autunno, valutare se elaborare il piano, assegnandogli, se passa la linea oltranzista, pure un vicepresidente e un pacchetto di risorse economiche. Dovrebbe così affiancare il progetto con cuivuole rafforzare in fretta l'industria della difesa del continente con l'obiettivo di produrre più armi in Europa e di assicurare più commesse pubbliche, attraverso appalti congiunti, alle sue aziende militari. Un proposito che si sposa anche con l'esigenza di diventare più autonoma rispetto allo scudo transatlantico garantito finora dagli Usa. Cosa in concreto potrà contenere laè già tema di confronto a Bruxelles, tra scettici e sostenitori. Forte della sua posizione geografica, la- che con la Russia condivide 1.340 chilometri di confine e che negli ultimi mesi ha ampliato la capacità dei suoi bunker fino a poter contenere quasi il 90% della popolazione nazionale - sa di poter fa scuola con quello che, tra i nordici, è il modello della "difesa totale" o della "sicurezza onnicomprensiva": coinvolge ogni singolo dipartimento del governo, ma fa appello anche alla adeguata formazione dei cittadini. Perché c'è pure un fattore psicologico importante da non sottovalutare in caso di minaccia imminente: tutti devono avere consapevolezza delle minacce, sapere esattamente cosa fare e che comportamenti adottare per limitare e minimizzare rischi e danni. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ora che l'Europa è passata alla modalità "economia di guerra" è tornata a mettere l'elmetto che aveva indossato da ministra della Difesa della Germania, è tra i fautori più convinti.Due giorni fa ha incaricato, non a caso, proprio l'ex presidente della Repubblica finlandese, che ha appena concluso il mandato, di redigere un report su come rafforzare la preparazione civile e militare dell'Ue: «Sappiamo che l'ambizione di Vladimir Putin non si esaurisce in Ucraina; al contrario, parla della sua «missione storica», un riferimento che è fin troppo familiare alla Finlandia, che ha imparato a vivere accanto a un vicino così imprevedibile e aggressivo, il che ne ha plasmato profondamente la società». In tempi di crisi, tutti, ha aggiunto von der Leyen, devono essere «in grado di contribuire a salvaguardare le funzioni vitali, garantire l'approvvigionamento di base per la popolazione e sostenere le forze di difesa». Insomma, la messa a punto di una strategia comune diventa solo questione di tempo.