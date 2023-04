Findus amplia la linea "green cuisine" con i panasauri vegetali: ecco cosa sono

Burger, polpette, bastoncini. Ma anche cotolette e adesso divertenti "Pana-sauri", raffiguranti tre diverse specie di dinosauri. Tutti solo con proteine vegetali. Findus – azienda leader nel settore dei surgelati e parte del gruppo Nomad Foods – amplia la gamma plant based Green Cuisine e presenta un nuovo prodotto, a base di frumento, fonte di proteine e fibre, che va ad arricchire l’offerta delle alternative vegetali alla carne.

Lanciata nel 2020 e presente oggi nelle case di circa 1 milione di famiglie italiane, la gamma Green Cuisine è pensata infatti per chi è in cerca di alternative alle proteine animali meno ‘costose’ per l’ambiente, senza rinunce in fatto di gusto e nutrienti. Un successo per la linea verde di Findus presente oggi in 14 Paesi (tra cui Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania e Belgio), che ha già raggiunto in Italia il 26% del mercato nel segmento meat-free surgelato, con una crescita del +7,5% solo nell’ultimo anno e un fatturato Europa di 56 milioni di euro.

Un risultato in linea con l’andamento del mercato dei prodotti surgelati meat-substitutes che hanno fatto registrare, da inizio anno ad oggi, un aumento degli acquirenti del +18,6%. La crescita maggiore è avvenuta nei prodotti meat-free, dove si è visto un + 58,4%. Una tendenza confermata anche dalle scelte degli italiani sempre più green oriented: negli ultimi mesi del 2022, infatti, il consumo di cibi e bevande a base vegetale è stato sempre più presente sulle tavole degli italiani con un incremento complessivo del +9,9% per i prodotti plant-based. Un trend in continua crescita con 1 italiano su 2 (54%) che consuma prodotti vegetali e un ulteriore 16% che intende aumentarne ulteriormente l’acquisto.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati che la linea Green Cuisine sta ottenendo – ha commentato Marco Miglioranza, Southern Europe Marketing Lead Green Cuisine – circa 1 milione di famiglie italiane apprezzano la nostra proposta e nel 2022 abbiamo portato 300.000 nuovi acquirenti nella categoria. La nostra proposta si rivolge a tutti, non solo a chi segue una dieta vegetariana o vegana, ma a chiunque voglia adottare scelte più attente al pianeta a tavola senza compromessi in fatto di gusto. La linea verde Green Cuisine resta una priorità strategica per Findus, sia per l’impegno del brand nella salvaguardia dell’ambiente, sia per la crescente domanda di proteine alternative a quelle di origine animale, gustose e a prezzi accessibili da parte dei consumatori – continua Miglioranza - Stiamo investendo molto in termini di ricerca e sviluppo su questo brand e abbiamo l’ambizione di arrivare, a livello di Gruppo, ad un giro d’affari di 200 milioni di euro con Green Cuisine entro il 2025. Da sempre, infatti, produciamo i prodotti più vari, dal pesce alle verdure, provando a fare del nostro meglio per migliorare quelli storici e idearne di nuovi, come ad esempio i Pana-sauri lanciati in anticipo con successo nel mercato tedesco, ma il principio resta lo stesso: alla nostra tavola c’è posto per tutti».

UNA RIVOLUZIONE GREEN: PRODOTTI NUTRIENTI CHE HANNO A CUORE L’AMBIENTE, SENZA NESSUN COMPROMESSO PER IL GUSTO

Entro il 2035 si stima che le proteine alternative varranno almeno l’11% di tutto il consumo di proteine per un fatturato globale di 290 miliardi di dollari[5]. Findus, con Green Cuisine, ha scelto di impegnarsi con i consumatori affinché possano fare scelte più attente al pianeta anche a tavola, non solo aumentando il consumo di vegetali ma anche sostituendo l’eccessivo consumo di proteine animali con una gamma di prodotti nutrienti ma anche gustosi. I prodotti Green Cuisine contengono infatti proteine 100% vegetali, come quelle dei piselli e del frumento. Rispetto alla produzione di un burger di carne rossa, per produrre un burger Green Cuisine viene impiegato il 71% di terreno in meno, il 77% di acqua in meno e viene emessa in media l’80% di CO2 in meno. Basti pensare che un burger Green Cuisine ha meno grassi saturi e più fibre di un hamburger di carne con un apporto proteico similare (14 grammi contro 16).

Burger, Polpette, Cotolette, Bastoncini (a base di fiocchi di riso e frumento per replicare il gusto degli iconici bastoncini di merluzzo Capitan Findus). Ma anche Bastoncini di spinaci, Medaglioni di zucchine e Medaglioni di melanzane, prodotti vegetariani che non replicano il gusto di carne o pesce, ma offrono un modo gustoso di mangiare le verdure. Sono questi i prodotti che compongono la linea Green Cuisine.

PANA-SAURI VEGETALI: LA NOVITÀ DI GREEN CUISINE CHE UNISCE GUSTO E DIVERTIMENTO

Lanciati con un grande successo nel mercato tedesco ad aprile 2022, arrivano anche in Italia ad ampliare la gamma Green Cuisine i nuovi Pana-sauri Vegetali, nuggets panati raffiguranti tre diverse specie di dinosauro T-Rex, Stegosauro e Brachiosauro, in grado di unire gusto e divertimento per grandi e piccini. Realizzati principalmente con farina di frumento, i Pana-sauri Vegetali sono fonte di proteine e fibre, perfetti per rendere divertente il pasto dei più piccoli ma salva-cena ideale anche dei più grandi. A scaffale a partire da metà Aprile con un pack realizzato con carta riciclabile e proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate (certificazione PEFC), i Pana-sauri Vegetali sono fonte di proteine e fibre, poveri di grassi saturi e facili da preparare in padella o al forno.