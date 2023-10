Dal disegno alla tavola: Findus celebra il Veg Month con 5 ricette a prova di bambino firmate da Elena Santarelli

Anche quest'anno ad ottobre torna il Veg Month, il mese della consapevolezza vegetariana. Per l'occasione, Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, propone 5 ricette veg con i prodotti della linea Green Cuisine, realizzate da Elena Santarelli e ispirate ai disegni di sua figlia Greta. Le proposte, facilmente replicabili a casa, puntano a conquistare il palato dei bambini in modo semplice e creativo, coinvolgendoli in cucina grazie al gioco e alla collaborazione e inserendo le verdure all'interno di un menù versatile e colorato.

Dal disegno alla tavola: quando mangiare verdure diventa un gioco creativo

Spesso i genitori si trovano di fronte a una sfida comune: far mangiare le verdure ai propri bambini. E allora perché non portare in tavola le verdure in modo giocoso, prendendo ispirazione dai disegni fantastici dei più piccoli? I disegni svolgono un ruolo straordinario nella crescita dei bambini e sono tra i principali canali comunicativi per esprimere emozioni, fantasie e stati d'animo. Mettere "nel piatto” storie fantastiche ispirate ai disegni dei bambini e dar loro vita con ingredienti colorati, è l'idea al centro delle ricette realizzate da Elena Santarelli, mamma presente e attenta che pone la famiglia al centro delle sue priorità, sposata con l'ex calciatore e allenatore Bernardo Corradi, dal cui amore sono nati i figli Giacomo e Greta.

Elena Santarelli apre le porte della sua cucina: «Ecco le 5 ricette preparate con mia figlia Greta ispirate ai suoi disegni»

Appassionata sostenitrice del benessere e amante dell'alimentazione sana, senza rinunciare ai piaceri della vita, Elena Santarelli, ha sposato con entusiamo l'idea di mettersi alla prova ai fornelli e creare, insieme a sua figlia Greta, cinque piatti ispirati ai suoi disegni. Protagonisti i tre nuovi prodotti lanciati quest'anno della linea Findus Green Cuisine, nata nel 2020 per soddisfare le esigenze di coloro che cercano alternative alle proteine animali senza compromettere il gusto e i nutrienti. Troviamo infatti i Pana-Sauri, nuggets senza pollo panati realizzati con frumento e fonte di proteine, raffiguranti tre diverse specie di dinosauro, i Medaglioncini Veggie super gustosi e fonte di fibre e i Bastoncini di Verdure, dalla panatura croccante, realizzati con un mix di ingredienti vegetali di alta qualità per offrire un'esperienza gustosa e sana.

«Grazie all'aiuto di un'amica nutrizionista, ho acquisito conoscenze riguardanti il concetto di equilibrio alimentare: gradualmente ho introdotto nella dieta una maggiore quantità di cereali e proteine vegetali, per avere, sia per me che per la mia famiglia un regime alimentare vario e completo.

Questi alimenti possono essere preparati in vari modi, per soddisfare i gusti di tutta la famiglia e limitando il consumo di proteine di origine animale – commenta Elena Santarelli - Nuove e gustose esperienze gastronomiche si sono così presentate in casa nostra, sfatando il mito per cui l'alimentazione vegana sia sinonimo di monotonia e preparazioni prive di gusto. I piatti hanno preso colore, grazie alla varietà di legumi e verdure utilizzate, rendendoli più accattivanti anche per i bambini. Quando sono stata contattata da Findus per questa collaborazione, ho accettato di provare i prodotti insieme a mia figlia Greta. Greta ha apprezzato i prodotti, dimostrando come possano rappresentare un'opzione diversa, gustosa e nutriente per la nostra alimentazione».

Scopriamo come la fantasia di Greta ha stimolato l'immaginazione di sua mamma, Elena, portando alla creazione di ricette che non solo deliziano il palato ma sono adatte a tutti i gusti, dimostrando che il cibo a base vegetale può essere gustoso e divertente per tutta la famiglia.

#1 C'ERANO UNA VOLTA…DUE PANA-SAURI INNAMORATI SOTTO UN CIELO STELLATO

Nel primo disegno, sotto un cielo notturno stellato, ci sono due adorabili dinosauri innamorati, più in là un piccolo stegosauro geloso. In questa ricetta, i deliziosi Pana-sauri vegetali sono l'ingrediente principale. Il cielo stellato è reso magico da deliziose patate al forno a forma di stella e di luna, mentre il prato è composto da foglie di rucola fresca e croccante. Per rafforzare il tocco affettuoso e divertente del piatto, Elena ha utilizzato dei pomodorini per creare i cuori innamorati dei teneri Pana-sauri. È un piatto che porta un tocco di romanticismo sulla nostra tavola, regalandoci una festa di sapori e immaginazione.

#2 IN FONDO AL MAR: NUOTIAMO CON I PESCI MEDAGLIONCINI

Grazie all'ispirazione tratta dal disegno di Greta, il secondo piatto proposto da Elena Santarelli ci trasporta in un mondo sottomarino di gusto e creatività. Nel disegno, Greta ci conduce nei fondali marini, dove due simpatici pesci Medaglioncini nuotano tranquillamente. Ma come trasformare questo scenario in un piatto delizioso? Elena Santarelli ha ideato un modo vivace per farlo. Per iniziare, ha preso i Medaglioncini Veggie come base, cuocendoli per creare il corpo dei nostri adorabili pesciolini. Per completare il piatto ispirato al mondo marino, ha scelto ingredienti freschi e saporiti. Con due piselli ha realizzato gli occhi, mentre ha creato la bocca con dei pezzi di carota e con delle fette di cetriolo, oliate e salate, ha formato la coda. Per ricreare il fondale marino, ha preparato un cous cous di verdure, un piatto colorato, gustoso e veloce da preparare. Le alghe marine prendono vita attraverso le foglie di rucola fresca, che aggiungono un tocco di croccantezza e sapore. Per le bolle dei nostri pesci Medaglioncini, si possono usare i ceci, completando questa affascinante creazione culinaria ispirata alla fantasia di Greta.

#3 UNA PRIMAVERA GUSTOSA E "PETALOSA” CON I MEDAGLIONCINI VEGGIE

Nel terzo schizzo, ci spostiamo in una primavera radiosa, in un campo di fiori colorati. Due fiori dai petali vibranti e profumati sbocciano sotto il caldo sole primaverile. Per questa ricetta, Elena ha preparato dei deliziosi Medaglioncini Veggie, che si trasformano nei pistilli dei nostri fiori. Le carote e la mozzarella diventano i petali, aggiungendo una tavolozza di colori vivaci a questo scenario floreale. Per gli steli e il prato useremo asparagi e fagiolini, mentre le foglie dei fiori saranno riprodotte con del basilico fresco. Grazie all'immaginazione di Greta e alla passione culinaria di Elena, la primavera prenderà vita come per magia sulla nostra tavola in un'esplosione di colori e sapori.

#4 FANTASTICHE AVVENTURE PREISTORICHE CON PANA-SAURI: SI GIOCA A NASCON…DINO!

Il quarto disegno di Greta ci riporta indietro nel tempo, all'epoca preistorica, abitato da giovani dinosauri intenti a giocare a Nascon…Dino! Questa volta Elena Santarelli propone una ricetta che vede come protagonisti principali i Pana-sauri vegetali. Per ricreare il loro habitat, a cominciare dagli alberi e cespugli, ha pensato di cuocere dei deliziosi broccoli, accompagnati dal pane in cassetta a rappresentare le nuvole del cielo preistorico. Per il prato verde ha preparato un pesto di spinaci.

#5 DOV'È FINITO IL PANDA GOLOSO? UN'AVVENTURA NELLA FORESTA DI BASTONCINI DI VERDURE

Il quinto e ultimo piatto trae ispirazione dal disegno "Il panda goloso", che ritrae un adorabile e ghiotto orsetto che vive nella foresta e si delizia con le canne di bambù. Scopriamo come mamma Elena ha trasformato questo adorabile disegno in un piatto invitante e giocoso. Per iniziare, ha preparato i Bastoncini di verdure, che rappresenteranno le canne di bambù preferite del nostro panda. La mozzarella, tagliata a fettine, darà vita al corpo soffice e rotondo del nostro amato orsetto. Per gli occhi, le orecchie e le zampe si useranno le olive nere. Ma la magia culinaria non si ferma qui. Per ricreare l'habitat del nostro orsetto goloso, si preparerà una deliziosa crema di piselli dai colori vivaci. Questa crema rappresenterà le foglie e il prato, che sarà cosparso da fiori di barbabietola con chicchi di mais. L'ambiente ideale per il nostro panda amante del cibo.