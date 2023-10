Ricette Findus, i piatti a prova di bambino firmate da Elena Santarelli e sua figlia

Anche quest'anno ad ottobre torna il Veg Month, mese della consapevolezza vegetariana e Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, per l'occasione propone 5 ricette veg con i prodotti della linea Green Cuisine, realizzate da Elena Santarelli e ispirate ai disegni di sua figlia Greta. Le proposte, facilmente replicabili a casa, puntano a conquistare il palato dei bambini in modo semplice e creativo, coinvolgendoli in cucina grazie al gioco e alla collaborazione e inserendo le verdure all'interno di un menù versatile e colorato.