Domenica a pranzo a Roma fra brunch e menu classico

Andare a pranzo fuori la domenica è un’abitudine che consolida, secondo possibilità, la voglia di stare insieme a qualcuno cui si tiene particolarmente e al quale si vuole dedicare il giorno di festa. In famiglia o tra amici, il pranzo della domenica rimane l’appuntamento iconico del mangiare insieme e quello che sta succedendo a Roma e dintorni, è che l’ambiente ristorativo sta passando dai Brunch, con un appeal più giovane ed esterofilo, ai Pranzi della Domenica, veri e propri fuori menu studiati per richiamare le tradizioni familiari di una tavola in festa.Ce n’è per tutti i gusti e a prescindere che si voglia scegliere un brunch o una tavola classica, Roma offre diverse possibilità per stare insieme a pranzo. Passeggiata prima o passeggiata dopo, poco importa. Tra le tante possibilità, però, il rischio è sempre quello di perdersi nell’offerta; dove andiamo?Noi abbiamo cercato di provare e consigliarvi, tra le due opzioni, i posti che potrebbero avere le offerte più ricche e diverse tra loro. Tutte molto spesso a prezzo fisso (escluse bevande).PIANOALTO - Lungotevere Portuense 200Siamo a Testaccio, storica anima gastronomica di Roma, precisamente al 5° piano di un palazzo che al di là dell’omonimo Ponte affaccia sul Tevere e su Monte dei Cocci. Qu il pranzo della domenica diventa speciale. La sala, la terrazza e il dehor, sono un insieme di attenzione altissima al dettaglio. La cucina è un’interpretazione dei sapori classici in chiave moderna, dove il gusto viene esaltato dall’esperienza.Prezzo € 45,00OSTERIA F.LLI MORI - Via dei Conciatori 10Nel cuore di Ostiense, un quartiere che prende il nome dalla via che lo attraversa, c’è questo posto che grazie a una completa riorganizzazione voluta dai tre fratelli Mori, oggi riesce ad offrire un menù tradizionale romano in un ambiente caldo e accogliente, informale. Dalle zuppe di legumi alla classica Carbonara, fino all’abbacchio cotto a legna, il gusto è andar via soddisfatti a un rapporto qualità/prezzo fortemente competitivo.Prezza alla cartaCENTO GOURMET - Via Giovanni Arcangeli 8/10Centocelle per i romani non è mai stato un quartiere dove andare a pranzo fuori, al massimo il popoloso quartiere stesso si concedeva qualche pizza la sera. In quest’angolo di periferia divisa tra Casilina e Prenestina, da circa un anno c’è questo posto dove due chef di alta scuola restituiscono ai romani quello che hanno imparato. Qui la cucina gourmet della settimana la domenica diventa casalinga, piena di quel gusto vero che ci si aspetta tradizionalmente.Prezzo € 30,00IL BRUNCH DELLA DOMENICACOROMANDEL - Via di Monte Germano 60/61Il centro storico di Roma ha il suo bel fascino e questo posto ne racchiude tutta la ricercatezza. La cucina che le donne di questo locale offrono non è solo buona, ma servita bene e in un ambiente in grado di farti stare bene. Aperto dalla mattina alla sera, le domeniche di Coromandel sono fatte di piatti alla carta anche, ma soprattutto di un’offerta Brunch completa e in grado di mettere d’accordo tutti per sapori e necessità.Prezzo alla cartaROSTI al PIGNETO - Via Bartolomeo d’Alviano 65Pigneto, pieno. Anche questo un quartiere che rimane agganciato alla periferia romana, ma che negli ultimi anni sta vivendo una rivalutazione generale. Rosti è il classico buffet variegato dove trovi i grandi classici. Difficile rimanere deluso da qualcosa, perché l’offerta rappresenta lo standard della tradizione domenicale romana, con aggiunte che seguono la fantasia della cucina. Ottimo per famiglie grazie allo spazio esterno per i bambini.Prezzo € 20,00 adulti €10,00 kidsALTROVE RISTORANTE - Via Benzoni 34Questo posto è un viaggio. Un progetto gastronomico di vera integrazione sociale, che sarebbe da raccontare grazie alla sua filosofia di interculturalità. Un salotto accogliente, colorato, che racchiude una pasticceria e una gastronomia dall’offerta varia, in grado di abbracciare diverse cucine del mondo grazie alle persone che vi lavorano. Ai confini della Garbatella, un posto dove stare bene e gustare sapori provenienti da diverse tradizioni.Prezzo € 18,00