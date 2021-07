Dieta, cosa c'è da sapere sul pomodoro: tutto su calorie, carboidrati e zuccheri

Giovedì 29 Luglio 2021, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 13:12

Si può mangiare letteralmente in ogni modo, ecco il perché il pomodoro è uno degli ortaggi più coltivati al mondo. Cotto o crudo, come piatto principale o da accompagnamento, il pomodoro è tra gli ingredienti che compaiono più spesso nelle ricette e farne a meno è davvero impossibile. Ma quante calorie contiene? Le sue proprietà lo rendono un alimento adatto alla dieta? In questo video scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche. Vi diamo un assaggio: il pomodoro non contiene grassi, ma è composto anche da zuccheri e carboidrati. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per prendervi cura della vostra alimentazione.