Gregorio Paltrinieri, la dieta: cosa mangia, i segreti (grazie a mamma Lorena) e la bistecca con le uova

Per sentirsi un supereoe ci vuole anche una dieta da campioni. Lo sa bene Gregorio Paltrinieri, che all'alimentazione come tutti gli sportivi tiene tantissimo, nonostante si conceda qualche sano (e meritato) sgarro, soprattutto quando torna a casa nella sua Carpi da mamma Lorena. Il nuotatore che stanotte ha vinto la medaglia d'argento a sorpresa (non per le qualità, sia chiaro, ma per la mononucleosi che l'ha costretto a fermarsi per un mese), alle Olimpiadi di Tokyo ci è arrivato grazie ai suoi allenamenti e grazie alla sua precisione a tavola.

Paltrinieri, la dieta mediterranea

Paltrinieri è un seguace della dieta mediterranea: a colazione - aveva raccontato lui stesso - spesso comincia con té, fette biscottate e marmellata, poi uno spuntino a metà mattinata e a pranzo pasta o riso (abbondanti, ovviamente) e frutta, di cui è goloso. A cena ancora pasta, ma con un secondo di carne o pesce. E prima delle gare? Ha bisogno di carboidrati e proteine, quindi frutta e pasta o pane col prosciutto per trovare le energie prima di scendere in vasca.

I segreti (di mamma Lorena) e gli sgarri

Uno dei segreti di Greg è mamma Lorena, a cui è legatissimo. Una delle sue ricette preferite è la bistecca con le uova, che chiamano «la colazione alla Phelps», ma la mamma giura che quando può, gli cucina altro. Come i tortellini, che in Emilia sono un'istituzione, che Paltrinieri ama con un misto di macinato di vitello e manzo e un po' di salsiccia. Come secondi le passioni sono arrosto di vitello e di maiale, cucinati al forno solamente con vino bianco, rosmarino e alloro. In tavola non possono mancare prosciutto crudo e parmigiano reggiano, di cui Gregorio va letteralmente pazzo. Già, ma i dolci? Non è particolarmente goloso, ma quando può fare uno strappo alla regola si regala una panna cotta.