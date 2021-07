Dieta: la cicoria è detox, ha pochissime calorie e aiuta a combattere la cellulite

Giovedì 29 Luglio 2021, 13:09

Cicoria ripassata in padella, pesto di cicoria e persino caffè di cicoria: questa pianta diffusa in tutta Italia è una vera e propria rivelazione. Dal sapore un po' amaro, la cicoria è l'alimento detox che non ti aspetti. Le sue proprietà la rendono perfetta per purificare il corpo e liberarci da tossine e chili in eccesso. La quantità di calorie che contiene infatti è bassissima: solo 20 kcal per 100 grammi. E c'è una cosa che non tutti sanno: è utile anche per contrastare la cellulite e la pelle a buccia d'arancia. Come? È tutto spiegato in questo video: meno di un minuto per scoprire proprietà e benefici di uno degli alimenti più versatili e amati di sempre.