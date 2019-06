Anche l'aperitivo è fatto al supermercato, pronto da portar via

Pronti in pochi minuti e quindi comodi e veloci. Ma ora anche attenti alla salute, ipocalorici e vegan. E soprattutto versatili, perche adatti a qualsiasi occasione, dal consumo fuoricasa, alla pausa pranzo in ufficio, a pranzi e cene domestiche. Sono le caratteristiche dei prodotti alimentari che stanno dando vita al fenomeno del «food to go», che risponde alla crescente domanda dei consumatori e che testimonia l'evoluzione dei bisogni e l'affermarsi di nuove tendenze che accomunano l'Italia agli altri Paesi europei.



È quanto emerge dallo studio dell'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, giunto alla sua quinta edizione. Secondo la ricerca l'affermarsi della tendenza rispecchia lo spirito dei nostri tempi, come attestano le dimensioni e il trend di questo business nella distribuzione moderna: nel 2018 le vendite hanno superato quota 1,3 miliardi di euro e sono cresciute del +12,3% rispetto all'intero 2017. Il food to go si è adattato anche ai nuovi fenomeni di consumo, come il veg o le intolleranze, e ha ampliato gli orizzonti gastronomici degli italiani, con un'offerta sempre più ampia e innovativa. Il sushi, il burger di tofu e gli snack senza glutine sono solo alcuni dei prodotti che, solo una decina di anni fa, erano introvabili nei punti vendita della distribuzione moderna.

