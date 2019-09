“Via Japan” dall'11 al 13 ottobre a Roma per conoscere lo street food giapponese

Tre giorni per conoscere la tradizione enogastronomica del Giappone: dall'11 al 13 ottobre parte a Roma la nuova edizione di «Via Japan», festival dedicato allo street food nipponico presso lo spazio espositivo di Officine Farneto e organizzato da Studio Food, Asse Communication, Yes International, Officine Farneto e Akira Yoshida. La rassegna, immaginata dagli ideatori come una affollata via di Tokyo con 15 izakaya giapponesi, negozio di saké dove ci si siede, vuole aprire un canale di scambio culturale e commerciale e divulgare la cultura giapponese in Italia attraverso la collaborazione di professionisti e aziende giapponesi operanti nella penisola. La rassegna, con una proposta di tipicità alimentari come onigiri, yakitori, takoyaki, tempura e ramen e cooking-show, prevede la partecipazione di oltre 20 chef del Giappone in uno spazio, interno ed esterno di più di 3.000mq. Il programma della rassegna prevede masterclass, degustazioni, laboratori e cene stellate con la collaborazione degli chef Iside de Cesare e Daniele Usai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA