Cultura abruzzese in lutto, morta la professoressa Erminia Turilli

Lutto nel mondo della cultura. E’ morta ieri nella sua abitazione di Pescara, dopo una lunga malattia la professoressa Erminia Turilli, molto conosciuta in città e non solo come esperta d’arte e curatrice di mostre. Per parecchi anni è stata vice presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. Ha insegnato Italiano e Latino alle scuole medie Mazzini di Pescara e Villa Verrocchio di Montesilvano. Ha scritto anche diversi libri come “Pescara jazz 1969- 2004” tra aneddoti, rivelazioni e fotografie inedite e poi “Simmetria Warhol” in cui raccontava un artista sopra le righe.Nella sua lunga carriera artistica ha ricevuto premi della critica in eventi culturali a carattere nazionale, ha curato mostre antologiche, convegni sulla prevenzione del bullismo e del rapporto tra Italia e Europa come Federazione e sussidiarietà in momenti in cui ancora nessuno ne parlava. La sua passione per l’arte era nota a tutti. Tra le mostre da lei curate: “Sensi contemporanei” al Museo Vittoria Colonna per la Biennale di Venezia, “Bruno D’Arcevia, la pittura del revival” al Mumi di Francavilla e la mostra di Francesco Bruscia all’Aurum con l’Associazione Culturale Byblos da lei stessa presieduta.«In più di una semplice occasione - ricorda il cugino Paolo Minnucci, giornalista e presentatore - è riuscita a mettere insieme diversi artisti per dare maggior forza e qualità al messaggio culturale a cui teneva in modo particolare. Ha organizzato alcune tra le mostre d’arte più belle e interessanti che hanno fatto la storia della nostra regione. Erminia era una donna generosa, dinamica come poche altre, tenace e dal grande temperamento».Tantissime le persone che si sono strette attorno ai familiari, al marito Francesco Nuvolari, al figlio Francesco, al fratello Leandro e ai cugini Paolo e Franca Minnucci. Decine e decine i messaggi di cordoglio anche sui social. «Ti ho sempre ammirata per la tua fluida dialettica e la profondità dei contenuti - scrive Gemma Andreini -. Sono contenta di avertelo detto al Mumi a Francavilla recentemente e tu mi hai sorriso. Conserverò anche questo di te». I funerali si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa di Sant’Antonio.