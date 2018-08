Scontro in sella al motorino: gravissimo 16enne

In uno scontro in sella a un Piaggio Zip è rimasto ferito un 16enne, L.M. di Vasto, al quale i sanitari del 118, prontamente intervenuti, hanno prestato le prime cure sul posto. L'impatto dello scooter con una Renault Clio, condotta da una 50enne, è avvenuto nei pressi del cimitero nella rotatoria tra via dei Conti Ricci e viale Paul Harry, a pochi metri dall'area dove viene fatta atterrare l'eliambulanza che ha provveduto a trasferire il giovane a Pescara. Le condizioni del ragazzo vengono definite gravissime.

Mercoled├Č 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45



