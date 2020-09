Cade e prende fuoco ultraleggero a Favale, pilota e passeggero salvi per miracolo

Ultimo aggiornamento: 14:03

in fase di atterraggio: miracolosamentepersone a bordo. E' successo a, frazione di, a pochi chilometri dal, un'aviosuperficie dedicata a piccoli aerei e deltaplani. A causa di un problema tecnico, il pilota di un ultraleggero, E.D.F, 71enne di, mentre si stava avvicinando alla pista per l'atterraggio, si è visto costretto ad effettuare una manovra di emergenza, atterrando in un campo della zona.L'ultraleggero, dopo averal lato di una strada di campagna, ha impattato pesantemente sul terreno perdendo anche una ruota del carrello. Appena l'aereo ha finito la sua corsa impazzita, il pilota e il passeggero,, sono subito usciti dalla cabina, allontanandosi dal velivolo che nel frattempo aveva iniziato aI due, fortunatamente, sono rimasti illesi e io, giunti sul posto hanno immediatamente spento le fiamme che avevano già avvolto quasi completamente l'aereo estendendosi poi anche al campo di stoppie.Il velivolo, un, è andato quasi completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti anche iper effettuare i rilievi.