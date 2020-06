© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffa e: sono queste le accuse da cui dovranno difendersi un 51enne di Cappelle sul Tavo e un 73enne di Montesilvano denunciati dai carabinieri a, vicino a Reggio Emilia. Secondo l'accusa, i due avrebbero rubato l’identità a un 42enne residente in paese, riuscendo a ottenere da una, probabilmente attraverso utilizzo di documenti clonati, un prestito di oltre tremila euro che avrebbero poi utilizzato per dedicarsi all'e-commerce e acquistare costosi smartphone.Quando il malcapitato si è reso conto di essere stato raggirato, si è rivolto ai militari di Gattatico, che hanno avviato gli accertamenti, durati circa un anno, che hanno portato dritto ai due, già conosciuti per analoghi fatti. Per entrambi, è scattata la denuncia. Fondamentali nelle indagini si sono rivelate la carta prepagata collegata all'Iban dove era stato accreditato l'importo del finanziamento e le utenze cellulari collegate agli smartphone acquistati online.