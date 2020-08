Infarto nel sonno, Carlo muore a 46 anni

Tragedia a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Muore a soli 46 anni Carlo Urbani. Questa mattina, stando a quando si apprende, la moglie era andato a svegliarlo per fare colazione, ma l’uomo purtroppo non dava segni di vita. Allora ha telefonato al 118. Una volta sul posto gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ad ucciderlo molto probabilmente un infarto fulminante durante il sonno. Carlo Urbani, di professione operaio, lascia la moglie Luana. I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di San Rocco a Montorio.

Ultimo aggiornamento: 21:45

