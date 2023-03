Alessandro Preziosi riscopre l'invenzione di Totò

«“'A Livella” è il punto di congiunzione tra Totò e il principe De Curtis». Alessandro Preziosi protagonista di “Totò, oltre la maschera”, in tournée in questi giorni anche in Abruzzo (a Ridotto del Teatro dell'Aquila e al Teatro Marrucino di Chieti nella stagione di prosa organizzata da Davide Cavuti - in foto con Preziosi), ha (ri)scoperto il personaggio comico per antonomasia, che ha fatto la storia del cinema, della tv e del varietà.

Il critico teatrale Claudio Meldolesi nel 1987 scrisse un saggio dal titolo emblematico “Da Totò a Gadda. Sei invenzioni sprecate del teatro italiano”. Totò sprecato perchè nessuno ha avuto il coraggio nel tempo di riprendere i tratti salienti di un personaggio che è entrato nell'inconscio collettivo. Una comicità anche violenta, sguaiata, distruttiva, come dicevano i critici di allora fatta di “lazzi e mossette di dubbio gusto”, allo stesso tempo, però, una comicità caratterizzata dal linguaggio corporeo per far coagulare la lingua universale della maschera. Solo adesso, però, sappiamo quanto l'artista napoletano «ha inciso nel costume e nell’immaginario italiano. In passato non si aveva il coraggio di riconoscerci nello specchio di una comicità impietosa che ci restituiva l’immagine derisoria dei nostri difetti, della vacua pomposità del nostro modo di parlare, del deprimente divario tra apparenza e realtà». Preziosi in giacca e cravatta («è la prima volta che la indosso a teatro» ha confessato) in piedi con un leggio, qualche faretto e con l'accorata e suggestiva “colonna sonora” del chitarrista Daniele Boniviri, omaggia il Principe De Curtis con uno Zibaldone napoletano fatto di lettere, ricordi, interviste, poesie, lettere, canzoni, pensieri di un personaggio che si sentiva (e lo era...) estremamente solo, pensava di notte, non sopportva i rumori e che “odiava” la maschera e la “divisa” da lavoro di Totò che grazie al quale però «non potrei farmi neppure un uovo al tegamino».