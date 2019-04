Teramo-Rimini, notificati trenta Daspo per gli scontri prima della partita

Sono stati notificati negli ultimi giorni trenta daspo ad altrettanti tifosi del Rimini, in merito agli scontri avvenuti prima della gara contro il Teramo dello scorso 9 febbraio a San Nicolò. I provvedimenti sono stati firmati dal questore di Teramo, Enrico De Simone, e per sei tifosi hanno una durata di cinque anni, con obbligo di presentazione in Questura prima e dopo le gare del Rimini. Per gli altri 24 tifosi il daspo è invece della durata di un anno. Gli scontri sono avvenuti nei pressi del ristorante «Acquamarina», a pochi chilometri dallo stadio: i tifosi, secondo la ricostruzione della Questura, si sarebbero affrontati con aste di bandiere, sedie e tavoli della vicina pizzeria. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente e la rissa è stata sedata grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Due sono i teramani. © RIPRODUZIONE RISERVATA