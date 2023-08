Rebellin, camionista Rieke si consegna al Brennero: andrà in carcere

Il camionista tedesco Wolfgang Rieke, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso nei confronti del ciclista Davide Rebellin, si è consegnato il 25 agosto ai carabinieri di Vicenza al valico del Brennero.

In una nota la Procura di Vicenza, guidata da Giorgio Lino Bruno, ha parlato di presentazione spontanea concordata fra i magistrati, i militari dell'Arma e il legale del tedesco nei cui confronti il Gip di Vicenza ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver travolto lo scorso 30 novembre 2022 l'ex ciclista professionista a bordo di un tir Volvo lungo la strada regionale 11 in direzione di Montebello Vicentino. Nei confronti di Rieke era ancora in corso di svolgimento presso la giustizia tedesca il procedimento relativo all'esecuzione del Mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Vicenza.

Davide Rebellin, si consegna alle autorità italiane il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo

La prima decisione della giustizia tedesca nei confronti dell'autista di un'impresa di spedizione tedesca era stata presa lo scorso 20 giugno dalla Corte regionale tedesca di Hamm che aveva disposto contemporaneamente alla consegna all'Italia la scarcerazione dell'uomo in Germania (sostituita da obbligo di residenza nel domicilio e di comunicazione delle variazioni dello stesso, l'obbligo di firma ogni venerdì e l'obbligo di rispondere ad ogni convocazione dell'Ufficio della Procura Generale di Hamm). Rieke si è consegnato ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Vicenza e sarà trasferito in carcere a Vicenza.