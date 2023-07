Camionista morso da un ratto nell'area di servizio dell'autostrada

Autotrasportatore morso da un ratto nell'area di servizio, a Silvi. In pieno giorno, scatenando la paura per animali pericolosi, dal punto di vista sanitario, come possono essere i grossi topi che circolano indisturbati tra rifiuti e accessori di abitazioni come giardini e spazi all'aperto.

Dopo i lupi, o presunti tali, che mordono i bagnanti a Vasto e, strappano dal guinzaglio cani, azzannati come prede a Palombaro, paesino in provincia di Chieti, cinghiali che pascolano in città, ieri un grasso ratto ha morso un camionista che si era fermato in un'area di servizio dell'A14 per una pausa. L'autotrasportatore, 57 anni, verso le 11, si è fermato a Cerrano ovest, ha parcheggiato il camion di carni che guidava e quando è sceso - ha raccontato dai sanitari del 118 - è stato morso da un grosso ratto alla gamba, vicino al piede. Sono stati momenti di grande apprensione, l'uomo ha subito chiamato il servizio di emergenza del 118 che, capita immediatamente la gravità della situazione, ha inviato sul posto un'ambulanza per il trasporto in ospedale dove fare accertamenti e vaccinazioni.

Il camionista, però, si è visto costretto a rifiutare le cure immediate perché, ha detto, «trasporto carne, la devo consegnare». Ha solo rinviato di qualche ora l'accesso al pronto soccorso.

Il medico del servizio di emergenza del 118 di Teramo ha anche avvertito la polizia autostradale di Città Sant'Angelo, competente per quel tratto, di quanto avvenuto nell'area di servizio dell'autostrada. Gli agenti sono subito intervenuti sul posto per accertamenti. Sono stati gli stessi poliziotti ad avvertire il servizio d'igiene della Asl per provvedere quanto prima nella derattizzazione della zona.