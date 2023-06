Auto investe mamma e bimbo di 8 mesi: grave il piccolo

Investiti mamma e bambino sabato sera, intorno alle 21,30, in via Roma ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Una donna di 26 anni, con il suo piccolo di 8 mesi tra le braccia è stata travolta da un’auto condotta da un albanese di 45 anni alla guida di una Bmw. La scena agghiacciante si è svolta sotto gli occhi impotenti del padre del bambino. La donna è stata sbalzata sull’asfalto, mentre il bambino è stato catapultato a diversi metri di distanza. La madre è ricoverata all’ospedale di Sant’Omero a causa di un trauma cranico, mentre il bambino è stato inizialmente portato nello stesso ospedale. Tuttavia, date le gravi condizioni, è stato trasferito al Bambino Gesù di Roma dove è ricoverato in prognosi riservata. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incidente e accertare le responsabilità. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere nella zona per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando a quanto si apprende, la famiglia (padre 29enne, madre e neonato), di origine bengalese, residenti ad Alba Adriatica da tempo, erano usciti da casa subito dopo aver cenato per fare due passi sul lungomare con il bambino. Purtroppo, mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, madre e bambino sono stati presi in pieno da una Bmw. Il conducente, anche lui residente ad Alba, si è immediatamente fermato e insieme al padre del neonato ha prestato i primi soccorsi alla donna e al bambino. Un passante ha allertato i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze medicalizzate. La madre e il bambino, che è stato rianimato sul posto, sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Omero. Tuttavia, durante la notte, verso le 3, le condizioni del bambino sono peggiorate e il personale medico ha deciso di trasferirlo con urgenza al presidio pediatrico Salesi di Ancona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia, che hanno sottoposto il 45enne albanese agli esami dell’alcol test e del drug test, entrambi con esito negativo. Il pm di turno, come da prassi, ha disposto il sequestro dell’auto. La notizia di questo tragico incidente ha sconvolto la comunità locale e oltre, richiamando l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale, anche perché lo scorso 19 aprile una donna di 56 anni, Roberta Fiano, di Martinsicuro, è stata investita e uccisa da un furgone davanti al figlio, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, sul lungomare Sirena a Tortore. Questo evento è avvenuto a circa 3 chilometri di distanza dal tragico incidente di sabato.