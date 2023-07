Illeso dopo l'incidente, esce e viene schiacciato dall'auto contro un albero: la morte di Gabriele Ceci

In un tragico incidente avvenuto ieri verso le 12 a Pretara di Isola del Gran Sasso, sulla strada delle sorgenti del Ruzzo, ha perso la vita il direttore generale della Poliservice, Gabriele Ceci, di 53 anni. Lascia la moglie, Iva Tassoni, e due figlie piccole. Secondo le prime informazioni un fuoristrada Toyota Land Cruiser, guidato dal direttore generale dell'Acquedotto, Pierangelo Stirpe, con a bordo anche il presidente della Ruzzo Reti, Alessia Cognitti, e il direttore generale della Poliservice, Gabriele Ceci, è precipitato in un dirupo per cause ancora in fase di accertamento, molto probabilmente a causa del cedimento della strada di montagna. La corsa dell'autovettura è stata fermata da un grosso albero. Fino a quel momento, tutti e tre gli occupanti della vettura erano illesi. Gabriele Ceci ha atteso che Pierangelo Stirpe e Alessia Cognitti uscissero dalle lamiere prima di farlo anche lui. Purtroppo, mentre stava uscendo, il veicolo si è spostato, schiacciandolo contro un albero e causando una lesione ad un'arteria che gli è stata fatale.

Nonostante lo choc, Alberto Fagotti, vicepresidente della Poliservice, e un altro membro del Cda della Ruzzo Reti, presenti in un altro fuoristrada, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell'eliambulanza del 118, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Ceci. Successivamente, i vigili del fuoco, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, hanno recuperato la salma del defunto e l'hanno trasportata a valle a bordo del loro fuoristrada.

Dopo un'ispezione cadaverica, il corpo del 53enne è stato portato all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Nelle prossime ore, il sostituto procuratore che ha aperto un fascicolo deciderà se autorizzare la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura o procedere con l'autopsia.

I carabinieri di Isola del Gran Sasso e i carabinieri forestali di Tossicia sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso. Il sindaco di Isola del Gran Sasso, Andrea Ianni, presente sul luogo dell'incidente, ha espresso il suo dispiacere per l'ennesima tragedia che si è verificata in una strada di montagna, sottolineando le precarie condizioni stradali aggravate dai recenti nubifragi. La notizia della tragica morte di Gabriele Ceci ha suscitato numerose testimonianze di cordoglio. Gabriele Rapali, presidente della Poliservice, ha espresso il suo dolore per la morte dell'amico e collega, con il quale ha condiviso il lavoro in Consiglio di amministrazione negli anni passati. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato le sue più sincere condoglianze alla famiglia di Gabriele Ceci, definendo l'incidente una tragica perdita durante una visita istituzionale alle sorgenti del Ruzzo. Gabriele Ceci, laureato in Scienze della Comunicazione, lavorava in Poliservice dal 2004. Ha ricoperto il ruolo di presidente e direttore della società per diversi anni, prima della separazione dei due ruoli che lo ha visto assumere il ruolo di direttore generale. Viveva con la famiglia a Tortoreto.