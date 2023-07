Cade dallo scooter e muore a Gragnano: Serena aveva 8 anni. Aperta un'inchiesta, giallo su chi guidava la moto

Dramma a Napoli. Indagini in corso per appurare la dinamica dell'incidente che ha portato al decesso della piccola Serena di 8 anni a Gragnano. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo sulla vicenda e sull'episodio indagano anche gli agenti della Polizia Municipale di Gragnano che al momento non rivelano nulla sull'accaduto perché, affermano «risulta ancora poco chiaro». In particolare non è stato ancora reso noto chi fosse alla guida dello scooter dal quale sarebbe caduta la bambina, nella serata di ieri, più o meno intorno alle ore 20,30. Caduta che ha provocato il grave trauma cranico in seguito al quale stamattina la bimba è deceduta all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove, nella notte, è stato anche effettuato un intervento chirurgico per tentare di salvarla. Purtroppo, le condizioni della ragazzina erano già molto gravi. A seguito della caduta, la bimba aveva immediatamente perso conoscenza.

I genitori della piccola sono commercianti nel settore dell'abbigliamento: il loro negozio si trova proprio in via Nastro, luogo della disgrazia. È una giovane coppia molto conosciuta a Gragnano ma anche nei paesi confinanti, e soprattutto tra i giovani per il tipo di abbigliamento che tratta.

Sulla sua pagina Facebook, il sindaco Nello D'Auria ha pubblicato due ore fa una frase con fondo nero, sulla quale ha scritto: «Ciao piccola Serena. Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L'intera città e l'amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao piccola Serena». Si moltiplicano i commenti di chi conosceva la coppia di genitori di cui la bimba è figlia unica. Sono tutte frasi di condoglianze e di partecipazione al dolore della famiglia di Serena.