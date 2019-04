Teramo, gruppo legato a Di Matteo vuole la società. Campitelli: "Non ne so nulla"

È delle ultime ore la notizia che un gruppo collegato all’imprenditore Nicola Di Matteo abbia interesse ad acquistare l’intera compagine societaria della Teramo Calcio.



Di Matteo, poco tempo fa amministratore delegato designato dalla società ma poi diffidato dal Comitato Etico di Lega Pro per alcune dichiarazioni, starebbe negli ultimi giorni a quanto appreso pianificando di rilevare il Teramo con persone di sua fiducia.



Interpellato telefonicamente da Il Messaggero però il presidente Luciano Campitelli ha ammesso, almeno allo stato attuale, di non saperne nulla: “Non ne so nulla ed a me personalmente non è arrivata nessuna proposta. Ribadisco quello che ho sempre detto: se c’è qualcuno interessato, io sono disposto a cedere”.



