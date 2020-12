Giuseppe Bellachioma su Fb: «Dopo il tumore il Covid, me la sono vista brutta»

Lo annuncia su FB, come sempre, e alla vigilia di Natale ad amici ed elettori fa sapere di essere stato contagiato dal Covid-19. Anche lui, l’onorevole rosetano Giuseppe Bellachioma, come moltissimi italiani, ha trascorso il Natale da solo in quarantena. «Ho deciso di scrivere questo post affinché ognuno di voi sia consapevole del fatto che è vero il 2020 è stato un anno da dimenticare per tutti ma per tante persone come me, che hanno anche dovuto lottare contro il cancro, è stato decisamente terribile», si legge sulla sua pagina. Bellachioma scrive un lungo post dedicato anche alle persone conosciute negli otto mesi precedenti: «Ognuno con la propria storia, ognuno con il proprio destino e ciascuno con la propria sofferenza». «A loro ed anche a quelli che mai conoscerò, ma che lottano ogni giorno contro questa malattia, contro questo maledetto virus e tante altre, va il mio pensiero più bello e la mia preghiera più profonda».

Poi, però, informa tutti del fatto di essere stato anche lui contagiato dal Covid19 proprio dopo il secondo intervento, quello dei primi di novembre a Milano, e di essere positivo da 29 giorni (quando lo ha scritto era il 24 dicembre, ndr). «Non vi nascondo che me la sono vista brutta ma ringraziando il Signore ora sto meglio. Per questa ragione il Natale lo passerò da solo, in isolamento, a casa a Roseto lontano dalle mie figlie, da mio nipote e dalle persone che amo ed a cui voglio bene. Pazienza». E, purtroppo, non è l’unico ad aver passato lil 24 dicembre, Natale, Santo Stefano e poi chissà quanti altri giorni di festa da solo a casa a causa del Covid-19. È per questo che il mondo intero si è mobilitato nella ricerca per trovare un vaccino che sconfigga questo virus. Attorno all’onorevole Bellachioma una grande catena di solidarietà e una marea di messaggi di auguri per una pronta guarigione. Il pensiero, in questi casi, è anche per chi è solo nell’animo e non solo soltanto dentro casa. Bellachioma, in più occasioni, ha dimostrato tanta forza d’animo: dopo la notizia del tumore e dopo il recente intervento. Probabilmente di fronte si è posto un obiettivo, il suo nipotino, che nel giorno del suo 61esimo compleanno, il 23 dicembre, di buonora, è riuscito a fargli recapitare il suo speciale regalo: caffè e cornetto. «Auguri nonno, torna presto». «Poi quando, alle sette di mattina, ti arriva questo per il tuo compleanno non puoi fare altro che metterci ancora più forza e coraggio – ha scritto Bellachioma nel post con il biglietto del nipote -Vinciamo noi Chris. Vinciamo noi nonno».

