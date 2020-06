Si riferisce al destino per cercare di fare comprendere l’incomprensibile alla sua bambina diventata donna e poi madre in un post pubblico su Facebook: «Il destino vuole che proprio oggi che compi 27 anni il tuo papà debba iniziare ad affrontare la battaglia più difficile e più dura della sua vita. Ma l’amore e il bene di una figlia e per una figlia sono più forti di ogni sofferenza e di ogni male. Vinciamo noi Marta! Buon compleanno figlia mia». Sotto, uno scatto fotografico che lascia senza fiato di Marta, oggi mamma, con il suo bimbo in braccio, nipote dell’onorevole rosetano della Lega Giuseppe Bellachioma.

E’ lui l’autore di quel post pubblicato venerdì mattina alle 7,02 sulla sua pagina al quale sono seguiti oltre 670 like e più di 330 commenti. Tra questi anche molte domande di amici che si chiedono cosa stia succedendo. La verità purtroppo è amara. Da due mesi l’onorevole Bellachioma sta lottando con una grave malattia scoperta in piena emergenza Covid-19. La notizia, ormai, si stava spargendo, ma quel post l’ha confermata. Da parte sua, contattato telefonicamente, c’è stata la voglia di non aggiungere altri dettagli se non quella di ringraziare lo staff dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale Mazzini di Teramo, diretta dal dottor Ettore Colangelo, dov’è stato operato d’urgenza. E’ qui, infatti, che l’ex responsabile regionale della Lega ha subito il primo intervento, ma ora dovrà continuare la sua battaglia. Gli amici, quelli che già erano a conoscenza della malattia, sanno che Bellachioma non si è mai demoralizzato. «Non ha intenzione di darla vinta», dicono.

Continua a mantenere i contatti con il partito e il partito lo sta sostenendo perché lui è sempre stata una colonna portante. Alla Camera è stato eletto onorevole della Lega a marzo del 2018 quando era ancora segretario regionale. Poi è entrato in Commissione bilancio come capogruppo. Il suo ricovero in emergenza in Chirurgia a Teramo è arrivato nel momento più critico per il reparto, ma evidentemente il destino anche in questo caso ha voluto che fortunatamente tutto andasse nel migliore dei modi. Il giorno del compleanno di sua figlia Marta ha segnato per lui un altro importante momento in questa battaglia. Tra i commenti al post pubblicato su Facebook c’è anche quello del direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia: «Augurissimi a tua figlia Marta ed un grande in bocca al lupo a te! Forza». Ma poi ci sono pure tanti suoi amici elettori che gli hanno scritto frasi bellissime. Come Simona che dice: «Onorevole hai sempre lottato per riuscire in ciò in cui credevi... adesso più che mai devi lottare per vincere la tua battaglia personale.... forza». O Maria Carmela, che invece gli scrive: «Tanta forza e pazienza per affrontare e vincere quella che ora sembra una battaglia difficile».



