Teramo-Giulianova, grande attesa per il derby d'Abruzzo: più di cinquemila allo stadio. Maxi controlli

Bonolis sold out con 5.360 tagliandi venduti per il derby d’Abruzzo che torna dopo quindici anni. Città di Teramo-Giulianova rispolvererà oggi forse la più sentita rivalità calcistica della nostra regione e metterà di fronte le due squadre che, a detta di tutti, battaglieranno (sul campo, s’intende) per conquistare la Serie D. Il turno infrasettimanale ha dato due punti in più alla formazione di Marco Pomante, che ora guida la classifica «ma al di là del loro pareggio contro la Vastese, affronteremo una squadra forte ed organizzata - le parole del tecnico biancorosso - Questo è il derby più importante d’Abruzzo, la sfida per due generazioni, quella dei ventenni che lo hanno vissuto fino ad oggi solo nei racconti e quello dei quarantenni che lo rivivono dopo tanto tempo. C’è grande emozione, anche in squadra, ho il 70 per cento di giocatori teramani che tifano Teramo (Ferraioli, Pepe, D’Egidio, solo per citarne alcuni, ndr) e dal punto di vista mentale è stata una gara facile da preparare».

Diavolo con la formazione-tipo che finora ha raccolto cinque vittorie di fila e tutta la rosa a disposizione: «Qualsiasi risultato non cambierà il nostro cammino, anche in caso di allungo in classifica», ha concluso Pomante. Sia da una parte che dall’altra sono stati tanti gli appelli per far sì che sia solo «una festa dello sport», per dirla con le parole del prefetto Fabrizio Stelo. Alla fine il Bonolis sarà “monco”, con il settore distinti chiuso per renderlo zona cuscinetto, scelta sui generis considerata ormai la moderna gestione dell’ordine pubblico e con tentativi last minute di apertura caduti ieri pomeriggio nel vuoto. Da sottolineare inoltre come una porzione di circa 500 posti di tribuna sarà destinata ai tifosi del Giulianova: i supporter giallorossi, infatti, una volta terminati gli 850 biglietti di curva ospite (nominativi), hanno acquistato tagliandi (non nominativi) nel settore coperto teoricamente destinato ai teramani. Lo spazio sarà in tribuna laterale, al di sotto della postazione riservata alle forze dell’ordine.



Sarà il primo derby che avrà come teatro il Bonolis, inaugurato un mese dopo l’ultima sfida tra le due formazioni datata 24 febbraio 2008. Il dato degli spettatori si avvicina a quello che è stato per 31 anni il record di tifosi ad assistere ad una partita dei biancorossi: il primo aprile 1984, proprio per Teramo-Giulianova, furono 5.784 al vecchio Comunale, numero spazzato via nel 2015, anno della conquista della Serie B poi revocata dalla giustizia sportiva. Apice per Teramo-Ascoli del 9 maggio con 8362 spettatori, quando la capienza fu aumentata con ordinanza dell’allora sindaco Maurizio Brucchi. Teramo avanti negli scontri ufficiali e non, con 51 vittorie contro 42.

Dirige Brozzoni di Bergamo. Inizio alle ore 15.



PROBABILI FORMAZIONI

Teramo (3-4-2-1): Negro; Furlan, Pepe, Cipolletti; Cutilli, Esposito, Ferraioli, Sanseverino; D’Egidio, Tourè; Dos Santos. Giulianova (4-2-3-1): Boccanera; Iacovoni, Scognamiglio, Zanon, Maffione; Bertino, Cerasi; Di Paolo Fr., Piccioni, Massetti; Cognigni.

Anja Cantagalli

© RIPRODUZIONE RISERVATA