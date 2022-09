Teramo calcio, bottiglia di vetro lanciata contro Franco Iachini: due ultras in fuga, l'ex presidente scortato dalla polizia

Alcuni tifosi del Teramo calcio hanno aggredito di nuovo il loro ex presidente Franco Iachini, accusandolo della disfatta della società. E’ successo venerdì sera in pieno centro. Fortunatamente anche questo spiacevole episodio si è concluso nel giro di pochi minuti grazie all’intervento delle Volanti della polizia. I responsabili dell’accaduto hanno lanciato una bottiglia di vetro che si è rotta sul tavolo occupato da Iachini senza, però, ferire nessuno. Al momento non è ancora stata presentata alcuna denuncia e sono in fase di identificazione i due che all’improvviso, appena hanno riconosciuto l’imprenditore che in quel momento stava cenando all’aperto in un ristorante del corso vecchio con un amico, hanno iniziato, prima, ad inveire contro di lui per, poi, lanciargli una bottiglia di vetro.

Quando, immediatamente dopo, sono arrivate le Volanti, i due giovani si erano già dati alla fuga e Iachini, a scopo precauzionale, è stato allontanato a bordo di una delle auto della Polizia. Poco più di un mese fa Iachini, mentre si trovava alla sagra di Ioannella a Torricella, è stato aggredito da cinque tifosi già identificati, indagati per lesioni e minacce. In quell’occasione, però, mentre andava via, è stato colpito dietro alla nuca e al pronto soccorso gli hanno dato sei giorni di prognosi. Successivamente proprio a questo episodio per Iachini è stata disposta la vigilanza (venerdì non era stata chiamata) in accordo tra le forze di polizia alla luce della valutazione della particolare situazione di rischio che potrebbe correre.