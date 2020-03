Ultimo aggiornamento: 08:46

L’epidemia in Valfino non si ferma. Anzi continua a crescere. Stando al bollettino della Asl, ieri, un 69enne, un 64enne e un 89enne disono risultati positivi al Covid19. Così i casi nella sola Castiglione salgono a 14. Ieri due funerali negati per i primi decessi perdella provincia di: un 80enne e una 79enne di Castiglione Messer Raimondo con la sola presenza davanti al luogo di sepoltura nel cimitero del paese del parroco e del sindaco. Immagini emblematiche.«Il momento più difficile di tutti questi giorni duri è stato questo, vissuto ben due volte in poche ore:tranne che di un figlio in uno dei due casi -dice il sidanco D'Ercole - Lasciare questo mondo, evento già doloroso di per sè e doverlo fare in totale solitudine a causa della quarantena, un'esperienza atroce che mette a dura prova tutte le menti. Questo cari concittadini è un altro motivo per restare a casa, forse il più profondo, in segno di rispetto di chi non ce l'ha fatta e del dolore dei loro cari. Un #pensiero e una #preghiera a chi ci ha lasciato, uniti resistiamo in questo momento complicato per la nostra comunità, anche per loro».