Furgone con scatoloni di arachidi a fuoco: paura a Bisenti

Furgone a fuoco: paura a Bisenti, in provincia di Teramo. Ieri, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta ne lungo la strada comunale che collega Scorrano a Bisenti, a causa dell'incendio di un furgone che trasportava scatoloni con confezioni di arachidi e riso soffiato. Il rogo si è verificato mentre percorreva la strada in direzione Bisenti. L'autista del furgone, quando di è accorto che il mano motore era in fiamme ha immediatamente accostato e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che giusti subito sul posto, hanno spento anche le fiamme che si erano estese alle sterpaglie della vicina scarpata. Sul luogo una pattuglia della Polizia Locale di Bisenti.