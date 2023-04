Camper a fuoco, turista 55enne ustionato: è grave

Il camper va a fuoco, un turista marchigiano di 55 anni ustionato al volto e alle braccia. È successo la notte di Pasqua a Roseto, in provincia di Teramo. Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta nella zona del lungomare sud di Roseto per domare le fiamme del camper in sosta. L'uomo è apparso subito in gravi condizioni ed è stato prima ricoverato all'ospedale di Giulianova, poi trasferito d'urgenza al Sant'Eugenio di Roma in un reparto specializzato.