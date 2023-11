Da Teramo ai grandi film, Elisa Di Eusanio: «Quando posso torno sempre in Abruzzo, qui ci sono le mie radici»

Elisa Di Eusanio, 43 anni, è un’attrice teramana e uno dei personaggi della famosa serie televisiva “Doc - Nelle tue mani” nella quale interpreta il ruolo di Teresa Maraldi, infermiera coordinatrice del reparto di medicina interna.

«Sono nata - racconta Elisa Di Eusanio - in un ambiente in cui si respirava arte. Mia madre, Mariella Converti, aveva a Teramo una scuola di danza e teatro. Con il gioco ho scoperto il corpo, la danza e la musica. Fin da piccola sapevo che volevo fare arte e spettacolo ma il desiderio di fare l’attrice è nato dopo. Anche mia mamma aveva questa attitudine all’interpretazione». Elisa studia al liceo classico "M. Delfico" di Teramo. Durante il suo ultimo anno segue le lezioni di teatro nell'associazione culturale “Spazio Tre” di Silvio Araclio. «I miei scelgono Silvio - continua Elisa - perché volevano che imparassi le regole. Sono stata un’adolescente ribelle, difficile per una città di provincia. Ma, con la crescita, vedo il bello della mia città e ne prendo la bellezza, l’aria pulita e la genuinità: gli abruzzesi sono persone meravigliose. Compiuti i 18 anni ho partecipato alle selezioni per entrare a studiare all’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio d'Amico e da lì non mi sono più fermata».



Elisa D'Eusanio si diploma nel 2002 e, nello stesso anno vince il premio Salvo Randone di Siracusa, come miglior attrice emergente. Successivamente entra nella compagnia di Carlo Giuffré e interpreta il ruolo di Gemma nella pièce “Miseria e nobiltà" per due stagioni. L'esordio al cinema avviene con “Come tu mi vuoi” (2007), dove il regista

Volfango De Biasi la sceglie per il ruolo di Sara. Nel 2008 è nella serie TV “Chirurgia d'urgenza” di Alessandro Piva, in seguito chiamata “La scelta di Laura” (2009), mentre nel 2017 viene scelta da Carlo Verdone per il suo film “Benedetta follia”. «Ciò che ho ottenuto - aggiunge Elisa - me lo sono guadagnata. I veri frutti li sto raccogliendo in età matura. Credo che il talento sia un dono ma poi va raffinato con tanto studio ed esperienza sul campo. Credo molto nella tenacia e nell’energia. Noi raccogliamo il frutto di una semina. Più tu sei centrata e più sei in grado di raccogliere dei frutti. Tra i miei spettacoli sono particolarmente legata a “Neve di Carta“, ispirato al libro di Annacarla Valeriano. È il lavoro che mi vede in una veste autoriale ed è la mia prima regia. Voglio raccontare storie che nascono da un'urgenza. Lì condivido il palco con Andrea Lolli, il mio compagno».



Elisa Di Eusanio rivela diverse novità per il prossimo anno. «A gennaio - conclude Elisa - uscirà “50 km all'ora”, un film diretto da Fabio De Luigi, con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi. Poi ci sarà la terza serie di Doc. A teatro sarò in scena con “Club 27”, un omaggio agli artisti del rock scomparsi a 27 anni. Lavoro molto ma, appena posso, torno a Teramo perché è la mia città, ci sono le mie radici. Trascorro il mio tempo con la mia famiglia e con i miei amici».