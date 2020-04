Sulmona, morto l'avvocato Tedeschi: era il difensore dei lavoratori

E' morto l'avvocato Gabriele Tedeschi, fino allo scorso anno presidete dell'Ordine degli avvocatio di Sulmona. Tedeschi aveva 64 anni ed è deceduto questa notte nell'ospedale di Avezzano dove era stato ricoverato d'urgenza ieri sera. Non ce l'ha fatta a superare l'ennesima crisi di una malattia grave contro la quale combatteva con forza da tre anni.

Tedeschi viveva a Pratroli. Lascia tre figli. E' stato per 21 anni presidente dell'Ordine forense.

«Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia ed ai suoi cari per la prematura scomparsa dell'avvocato Tedeschi -scrive la Cgil dell'Aquila - Gabriele per anni è stato l'avvocato della Cgil della Provincia dell'Aquila, con lui abbiamo condiviso tantissime battaglie sindacali e, in particolare, le numerose vertenze istruite e vinte con il supporto del nostro ufficio vertenze che lo fanno ricordare con commozione ed ammirazione dalle tante lavoratrici e lavoratori che hanno sempre avuto in lui un amico, un alleato ed un impeccabile professionista, sempre pronto all'ascolto e ad un mite consiglio con i suoi modi gentili e garbati».

«Un grande avvocato ma anche una persona di spessore dai solidi valori che ha contribuito a scrivere la storia di questo territorio - prosegue la Cgil - Da presidente dell'Ordine degli avvocati è stato sempre in prima linea per la battaglia a difesa del Tribunale di Sulmona. Anche se le parole sono ben poca cosa in queste circostanze, noi della Cgil non lo dimenticheremo mai e, siamo sicuri, nemmeno i tanti lavoratori che lo hanno conosciuto in questi anni».

«Una terribile notizia, che non avremmo mai voluto ricevere. Gabriele Tedeschi ha guidato il Consiglio dell’Ordine dal 1998 al 2019 e condotto strenuamente la battaglia per la salvaguardia del Tribunale di Sulmona, con tenacia, fermezza e lungimiranza. Ha rappresentato, per molti anni, figura istituzionale di preminente rilievo e un solido punto di riferimento nell’intero panorama dell’avvocatura abruzzese, come testimoniato anche dai numerosi e commossi messaggi di cordoglio ed unanime apprezzamento già inviatici da tutti gli Ordini forensi del Distretto - dice il presidente dell'Ordine Luca Tirabassi - E’ stato un amico e collega onesto e leale, saggio e schietto, mai incline al sorriso facile o al gesto retorico. Stimato professionista e massimo esperto in ambito giuslavoristico. Lascia in tutti noi un vuoto incolmabile e l’enorme rammarico di una privazione che si somma alle altre che ci affliggono in questo momento e che purtroppo non ci consentiranno neppure di rendergli l’ultimo saluto e partecipare alle onoranze funebri, come avremmo voluto. A nome di tutti gli avvocati del Foro di Sulmona, mi unisco al dolore dei colleghi Mario e Barbara, Enrico ed Arselinda, e dei familiari tutti»

