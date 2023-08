Ferito dalla fresa al gomito: i medici gli salvano il braccio

Poteva avere conseguenze molto più gravi l'incidente domestico che si è verificato l'altro giorno a Sulmona.

Un 24enne stava eseguendo dei lavori in casa con un utensile quando l'attrezzo gli è scivolato dalle mani provocandogli un profondo taglio di circa 30 centimetri al gomito.

Ora il giovane è ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di ortopedia dell'ospedale dell'Annunziata, dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che gli ha evitato addirittura di perdere il braccio.

Fortunatamente il 24enne non corre pericolo di vita anche se viene tenuto sotto stretta osservazione proprio per la delicatezza dell'intervento subito.

Il giovane si sarebbe ferito mentre stava utilizzando un fresino in casa.

La corsa in ospedale e l'immediata decisione da parte di medici di portarlo in sala operatoria per sottoporlo a un intervento chirurgico la cui tempestività potrebbe alla fine risultare decisiva per scongiurare conseguenze drammaatiche. Il 24enne infatti, rischiava di perdere il braccio.

Due ore e mezza sotto i ferri con l'equipe del reparto di Ortopedia, diretta da Fabio Lombardi, impegnata a ricostruire l'arteria del braccio recisa di netto dall'utensile. Ora è tenuto sotto osservazione in attesa di essere sottoposto a nuovi accertamenti. I sanitari hanno prudentemente mantenuto la prognosi riservata.