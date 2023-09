Ragazza morta travolta da una barca ai Caraibi, la 24enne era in vacanza con la famiglia

La giovane Yuranis Vanegas Peña, di origini colombiane, stava trascorrendo una vacanza insieme alla famiglia sull’isola di San Andrés, ai Caraibi, quando un tuffo nel momento sbagliato e l'inaccortezza di una barca hanno strappato la sua vita a soli 24 anni.

Bambino di 15 mesi muore con febbre altissima in ospedale, ricoverato anche il fratellino: tragedia a Cosenza. «Ipotesi batterio nell'acqua»

Il drammatico incidente si è consumato lo scorso 8 settembre nella località Haynes Cay, sull'isola di San Andrés. La ragazza si stava tuffando in mare quando l'elica di un'imbarcazione l'ha travolta e le ha amputato due arti, strappandole di netto un braccio e una gamba. Le lesioni sono state gravissime ed è morta dissanguata senza che i soccorsi potessero fare nulla.

Secondo quanto finora ricostruito, la persona che conduceva non si sarebbe accorta della presenza della giovane. «Il capitano del motoscafo, che si è fermato per aiutare sul posto, ha prestato i primi soccorsi e ha portato la vittima in ospedale dove purtroppo è morta. Il capitano dell'imbarcazione si è poi consegnato volontariamente alla Procura della Repubblica per aiutare nelle indagini in corso», ha dichiarato il portavoce della polizia, Carlos Solano.

La giovane era una studentessa di Cajicá, nei pressi della capitale Bogotà, ed era in vacanza nella regione dei Caraibi in vacanza con i suoi familiari. In seguito alla sua morte, le autorità locali dell'isola caraibica hanno dichiarato di voler vietare l'accesso all’area delle barche nei prossimi mesi.

Il precedente

Un incidente molto simile è avvenuto anche lo scorso 20 agosto al largo delle Isole del Rosario,in Colombia, quando un turista 21enne costaricano è stato travolto dall'elica di una barca mentre nuotava in mare, riportando gravissime ferite ai glutei e alla coscia sinistra. Al momento il giovane è ancora ricoverato in terapia intensiva.