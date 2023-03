Lunedì 6 Marzo 2023, 07:11

Sono stati attimi di grande tensione e paura intorno all'una di ieri quando la figlia del proprietario del forno "da Valentino" a Grottaferrata in via del Pratone è rimasta incastrata con il braccio all'interno della macchina impastatrice per fare il pane dove c'è il meccanismo che gira e la ciotola per contenere l'impasto. Il braccio si è fratturato in più parti, con un dolore molto forte sopportato dalla donna in quei momenti così delicati e soprattutto nella fase di estrazione dell'arto dall'incastro. Sul posto sono arrivati in pochi minuti il centodiciotto, i carabinieri e i vigili del fuoco di Marino che hanno impiegato circa 15 minuti con tutte le accortezze del caso per liberarla ed è stata poi affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Tor Vergata di Roma dove stanno cercando di salvarle il braccio.

Secondo un primo riscontro, la donna potrebbe riuscire a scongiurare l'amputazione. Sul posto era atterrata anche a un eliambulanza che però non è servita mentre le operazioni si sono concluse poco dopo le ore quattordici di domenica. Nella stessa mattinata un infortunio simile era accaduto alla mamma della donna che però era riuscita a liberarsi con l'aiuto dei familiari e dei sanitari del 118 ma senza gravi ferite. Circa due anni fa, un episodio dello stesso genere era avvenuto sempre in un Comune dei Castelli Romani a Lanuvio, nella zona di Campoleone, a poca distanza dal confine con Aprilia. In particolare, all'interno di un pastificio di via Nettunense, una donna di 41 anni, residente ad Ariccia, era rimasta incastrata in una macchina impastatrice, restando ferita alla mano e all'avambraccio. A chiamare i soccorsi erano stati i colleghi: immediato l'arrivo di una ambulanza e di un elicottero del 118: date le ferite riportate, la donna era stata subito portata al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma con l'eliambulanza.