Domenica 4 Giugno 2023, 09:29

TERNI Tutta una stagione in una sola partita. Oggi pomeriggio con inizio alle ore 18 la Generali Futsal Ternana al Palazzetto dello Sport di Via Di Vittorio ha la possibilità di regalarsi e di regalare allo sport ternano un grande sogno quello di riportare a Terni il Futsal di alto livello quello della serie A per il quale la città si è già esaltata in passato con i trionfi del Clt maschile e della Ternana Femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra del mister Federico Pellegrini affronta il Bulldog Lucrezia nella gara di ritorno della finale dei playoff promozione per salire in serie A 2 e dopo il pareggio per 2 - 2 della gara di andata, deve vincere oggi per ottenere la promozione «Quando siamo partiti dalla categorie regionali della serie C cinque anni fa presentando la squadra in Comune avevamo delineato questa prospettiva - spiega il direttore sportivo rossoverde Michele Carpinelli - ed ora manca solo l'ultimo scatto di reni per tagliare il traguardo e riportare a Terni la serie A. Non sarà facile - prosegue il dirigente della Ternana - ma siamo determinati a farcela. Ci vorranno degli ingredienti importanti come il cuore, la testa e la voglia di vincere, tutte qualità che i nostri ragazzi hanno dimostrato di avere nel loro bagaglio tecnico e sportivo.La carta in più che ci giocheremo sarà la bolgia del Di Vittorio che vogliamo sia grande protagonista come sempre ha fatto in occasioni storiche come quella di oggi» prosegue Carpinelli. Che chiama a raccolta il popolo rossoverde del Futsal. "Il match inizierà alle ore 18 e l'ingresso sarà ad offerta libera. Il sold out è garantito e chiedo ai tifosi di portare tutti un oggetto che sia una maglia, una sciarpa od una bandiera per creare un muro rossoverde compatto sulle tribune».Il regolamento prevede in caso di ulteriore parità al termine dei due tempi regolamentari la disputa di due tempi supplementari di cinque minuti ognuno, ed in caso di ulteriore parità saranno i calci di rigore a decidere chi sarà promosso. Nella Ternana Pellegrini ha due dubbi, che riguardano la disponibilità del capitano Paolucci alle prese con una piccola contrattura e Mariani che si porta appresso i postumi di una contusione nell'andata. Sono stati convocati entrambi e per il loro utilizzo nella madre di tutte le partite sarà decisivo il responso dell'ultimo test pre partita al quale si sottoporranno pochi minuti prima del fischio di inizio.La gara è stata spostata da dal sabato alla domenica è stato necessario per consentire il regolare svolgimento delle finali nazionali di ginnastica artistica dell'ente di promozione sportiva Csain, evento prenotato già nel mese di marzo.Antonio De Angelis© RIPRODUZIONE RISERVATA