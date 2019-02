Dal cyberbullismo al rispetto della privacy: gli studenti vanno a scuola dalla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studenti a lezione, domani a Pescara, dalla polizia postale e delle telecomunicazioni nell'ambito del Safer Internet Day 2019, ossi la giornata mondiale della sicurezza in rete, che ha come slogan "Insieme per un internet migliore". Per l'occasione, la polizia postale abruzzese in collaborazione con il ministero dell'Istruzione dell'Università e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ha organizzato workshop e dibattiti sul cyberbullismo che si terranno nelle scuole. A Pescara, interessati dalla iniziativa, il liceo statale Marconi e la scuola media Tinozzi.L’obiettivo è di insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi. Oltre che a loro, l'evento si rivolge agli insegnanti e soprattutto ai genitori. «La formazione – spiega Elisabetta Narciso, dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo - consente di aiutare i genitori a conoscere i mezzi a loro disposizione per proteggere i figli dai pericoli del web».