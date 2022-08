Tenta il suicidio in casa: donna salvata in extremis dai carabinieri entrati dal balcone con una scala

Ha provato a farla finita con la vita e solo il provvidenziale intervento dei carabinieri di Pescara ha evitato che il dramma sfociasse in tragedia. C’è una storia di disperazione dietro il tentativo di suicidio portato avanti da una donna di Spoltore nel pomeriggio di venerdì, salvata nella sua vasca da bagno. Tutto è successo intorno alle 17, ora in cui i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, allarmati poco prima dalla telefonata del cognato che non riusciva a mettersi in contatto con lei, hanno raggiunto l’abitazione della donna che vive da sola. Giunti sul posto nel giro di pochissimo tempo, i militari hanno anche allertato i vigili del fuoco ma, rendendosi conto che ogni secondo poteva essere prezioso, hanno proceduto in autonomia con il tentativo di salvataggio: si sono procurati una scala con la quale uno dei militari ha raggiunto il balcone dell’appartamento attiguo a quello della donna, e una volta scavalcato quello a fianco, è riuscito a introdursi nell’abitazione della donna passando da una finestra. Il militare ha subito aperto la porta ai colleghi i quali hanno trovato la donna immersa nell’acqua nella vasca da bagno. Lei era priva di sensi, i carabinieri le hanno sollevato la testa permettendole così di respirare, seppur a fatica, e hanno fatto defluire l’acqua. Dopodiché l’hanno sollevata adagiandola a terra in posizione supina in attesa dei soccorritori del 118, giunti sul posto qualche istante dopo. I sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi hanno trasportato la donna d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Pescara dove è stata ricoverata in codice rosso.

A quanto si è appreso, purtroppo la donna non è nuova a tali gesti. Solo qualche giorno fa, infatti, aveva tentato il suicidio e anche in quella circostanza militari della Sezione Radiomobile erano riusciti ad arrivare in tempo per bloccarla prima che si colpisse con un coltello già saldamente impugnato.