Spaccia in bici senza mascherina: 18enne denunciato

Spaccio in bicicletta e senza mascherina: denunciato 18enne. Nell’ambito dei servizi per il controllo del rispetto della normativa anti-Covid, ieri mattina la Volante del Commissariato di Atri, in provincia di Teramo, ha fermato un giovane che, in bicicletta, girava per Pineto senza mascherina. Il 18enne, del posto, alla vista degli agenti, ha tentato di sfuggire, ma la pattuglia è riuscita a raggiungerlo e fermarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 5 grammi di marijuana.

Perquisita anche la sua casa e in camera da letto, altri 21 grammi di hashish e 13 grammi di marijuana. Il giovane è stato trovato alla guida della bicicletta sotto effetto di sostanze stupefacenti, positivo al Drug test. E' stato denunciato alla procura per spaccio di sostanze stupefacenti e guida sotto l’effetto di droghe, è stato anche multato per il mancato utilizzo della mascherina.

