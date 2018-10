Serie C, il Teramo finalmente sorride: battuto il Fano (2-1)

Ultimo aggiornamento: 21:19

Il Teramo può finalmente sorridere. Contro l’Alma Juventus Fano arriva la prima vittoria stagionale (2-1), grazie alle reti di De Grazia e Caidi.Il Diavolo, con in panchina per la prima volta Maurizi, gioca un buon primo tempo con alcune occasioni che però i biancorossi non riescono a concretizzare. Lo fa De Grazia al 18’, quando dal limite riceve da Piccioni e col mancino piazza alle spalle di Sarr.Nella ripresa il Teramo cala ed il Fano preme, trovando la via del gol con Ferrante. I fantasmi tornano a bussare alla porta dei biancorossi, ma nonostante la sofferenza e le occasioni degli avversari, il Diavolo può esultare dopo sette mesi.Domenica prossima il Teramo sarà di scena a Monza.TERAMO - AJ FANO 2 - 1Teramo: Lewandowski 6; Caidi 7, Speranza 6,5, Piacentini 6,5; Fiordaliso 6,5, Spighi 6,5 (19’st Zenuni 5), Ranieri 6,5, De Grazia 7, Mastrilli 6 (27’st Ventola 6); Bacio Terracino 6 (36’st Di Renzo sv), Piccioni 6 (19’st Barbuti 5,5). A disp.: Pacini, Natale, Vitale, Fratangelo, Zecca, Cappa, Persia. All.: Maurizi.Fano: Sarr 6; Sosa 6, Konate 5,5, Magli 5 (16’st Cernaz 6); Setola 6, Scimia 6, Selasi 5,5 (16’st Acquadro 6), Lulli 5 (16’st Lazzari 6,5), Diallo 6; Ferrante 6,5, Filippini 6. A disp.: Voltolini, Vitturini, Tascone, Mancini, Celli, Camilloni, Ndiaye, Morselli. All.: Epifani.Arbitro: Guida di Salerno, 6.Reti: 18’pt De Grazia; 10’st Caidi; 23’st Ferrante.Note: spettatori 1223; ammoniti Vitale, Piacentini, Setola, Selasi, Konate; recupero 5’ nel st